Libri e cultura per una nuova narrazione di Barriera di Milano, Arlette è finalmente realtà: “Una grandissima emozione”

La più comune narrazione di Barriera di Milano mette in luce un quartiere dove a farla da padrone è il degrado, spesso senza considerare la ricchezza della sua popolazione e della rete di associazioni attive sul territorio con l'obiettivo di migliorare il tessuto sociale e relazionale.

La libreria della Barriera

Da oggi, la narrazione positiva della Barriera ha un alleato in più, che con libri e molto altro si pone l'obiettivo di diffondere cultura in un'area troppo spesso etichettata come “problematica" se non addirittura “pericolosa”: stiamo parlando di Arlette, la nuova libreria di via Mercadante 78/B (nella zona dell'ospedale San Giovanni Bosco, ndr) inaugurata oggi, mercoledì 27 novembre, con un evento molto partecipato.

“Una grandissima emozione”

A gestire la libreria è la giovane Aurora Pinto, felice per la nuova avventura: “È una grandissima emozione, non mi aspettavo tutto questo entusiasmo: ci sono adulti, bambini e ragazzi, bello vedere tante generazioni riunite qui per amore della lettura” ha commentato.