Buoni-spesa per i poveri da Coronavirus, Torino destina 3.6 milioni: "Entro fine settimana al via la procedura"

Poco meno di un milione di euro per finanziare la rete a sostegno dei bisognosi per la distribuzione di beni alimentari e di prima necessità, con 13 snodi cui collaborano associazioni, Case di Quartiere, cooperative, Arcidiocesi, Sermig. Circa 3 milioni e 600 mila euro per i buoni spesa per i poveri. Così il Comune di Torino - come spiegato questa mattina dall’assessore al Welfare Sonia Schellino, durante la commissione dedicata agli aggiornamenti sulla rete di volontariato impegnato a fronteggiare l’emergenza Coronavirus - ha deciso di ripartire i 4.6 milioni di euro destinati dal Governo al capoluogo piemontese con il Fondo Povertà.

Le famiglie indigenti potranno chiedere i ticket in due modi: o online, oppure potranno compilare la domanda con un operatore al telefono. L’amministrazione punta soprattutto sulla modalità in remoto, per evitare contatti: i buoni saranno spendibili nella grande distribuzione o nei negozi di prossimità e verranno dati in via prioritaria a chi non ha già altre forme di sostegno, come il reddito di cittadinanza. La procedura dei voucher- come ha spiegato la vicesindaca Schellino – “dovrebbe partire entro fine settimana. Oggi è partita la formazione per le persone che risponderanno al telefono ed è quasi pronto il sistema informatico”. Per ottenere il buono spesa le persone dovranno produrre un’autocertificazione di essere in difficoltà economica per il Coronavirus: “i controlli verranno fatti dopo, perché abbiamo bisogno di essere celeri” ha concluso l’assessore al sociale.