"Back to the future": tanti i piemontesi che raccontano un pezzo del mosaico per il dopo Coronavirus

Scrittori, umanisti, comunicatori, ma anche giornalisti. Molti dei quali piemontesi. Sono loro la "squadra" di 19 autori sui 44 che ha dato vista - in un periodo così complesso come quello che l'intero pianeta sta vivendo, in coabitazione con il Coronavirus - a "Back to the future", un e-book (gratuito) che ha l'obiettivo di proporre 44 idee per quella che sarà la "nuova normalità".

Il volume è curato dall'astigiana (ma torinese d'adozione) Alice Avallone (BeUnsocial) ed è a disposizione online da poco più di 24 ore. Al suo interno, tanti brevi racconti che cercano di immaginare il post-Coronavirus, o almeno alcuni dei suoi aspetti.

Il titolo fa ovviamente riferimento alla pellicola (tradotta in italiano come "Ritorno al futuro" che vede come protagonista Marty McFly, un adolescente che viaggia nel tempo a bordo di una DeLorean modificata costruita il suo amico Doc, uno scienziato visionario. Ecco perché il libro ha abbracciato questo filone cinematografico: anche lui, pagina dopo pagina, vuole scrutare il futuro, dove magari "non ci sono strade", come dice proprio Doc prima del salto nel futuro.



Gli autori sono Agnese Vellar, Alberto Albertini, Alessandra Chiappori, Alessandro Avataneo, Alessandro Garofalo, Alessio Cuffaro, Alessio Romano, Alice Siracusano, Andrea Morbio, Andrea Natella, Annalisa D’Errico, Bruno Mastroianni, Cristiano Carriero, Cristina Cassese, Davide Sisto, Dino Amenduni, Domitilla Pirro, Enrico Ratto, Ferdinando Morgana, Flavio Stroppini, Francesco Gavatorta, Gaia Passamonti, Giuseppe Mazza, Gloria Puppi, Hamilton Santià, Jacopo Franchi, Lea Iandiorio, Leonardo Staglianò, Livio Milanesio, Luca Iaccarino, Mafe De Baggis, Maurizio Carta, Michela Locati, Michele Boroni, Nicole Romanelli, Paola Borrione, Paolo Borraccetti, Paolo Iabichino, Raffaele Boiano, Simone Arcagni, Timothy Small, Valentina Manganaro, Valerio Bassan e Vera Gheno. La copertina è firmata dall’illustratore Francesco Poroli.



Il volume, gratuito, si può scaricare dal sito di Beunsocial.