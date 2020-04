La mancanza di pioggia “secca” piazza Paravia e i residenti chiedono acqua per le aiuole

Gli “Amici di Piazza Paravia”, gruppo informale firmatario di un patto di collaborazione con la Circoscrizione 4 per la cura del verde e l'animazione sociale e culturale dell'area nel cuore del quartiere San Donato, chiede aiuto per salvare le aiuole provate da moltissimi giorni senza pioggia.

Ai cittadini viene richiesto un piccolo sforzo, anche in un momento difficile come questo, per la collettività: “Potremmo collaborare – si conclude - in un bel gesto di comunità: tante gocce possono salvare l'aiuola, ci auguriamo di riuscire in tantissimi a farlo compatibilmente con gli impegni e la salute di ognuno”.