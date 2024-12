Persona finisce nelle acque del Cimena: elicottero dei Vigili del fuoco in azione

Momenti di paura nel pomeriggio di oggi, martedì 31 dicembre, a San Raffaele: una persona è caduta in un canale per circostanze ancora da chiarire.

Elicottero Drago in volo sulla zona

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del fuoco e il loro elicottero Drago per individuare l'uomo e poterlo recuperare. E' giunto anche il personale del 118 per prestare i primi soccorsi.

Sul posto pompieri e sanitari del 118

Le operazioni, che in un primo momento si erano concentrate in via Rivalta, ora si sono spostate nei pressi dei Galliani, nell'area della centrale Enel.