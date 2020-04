Coronavirus, Cerutti (Lega): "Follia anarchica violare la quarantena per andare in strada il 25 Aprile"

“Un’iniziativa irresponsabile e altamente pericolosa. Invitare a non rispettare le restrizioni con un’emergenza sanitaria ancora in corso è scelta consapevolmente criminale. Si impedisca a questi individui di scendere nelle strade e di mettere a rischio la salute di tutti”: così Andrea Cerutti, vicepresidente del gruppo Lega in consiglio regionale, sull’invito a violare la quarantena in occasione del 25 aprile, lanciato dagli anarchici in rete.