Riaprire o no a Torino? "Le autocertificazioni delle imprese sono cresciute del 30%"

A parlare è Federico Bellono, responsabile salute e sicurezza Cgil Torino: “C‘è stato anche detto che a oggi in caso di non rispetto delle misure di sicurezza le aziende rischiano solo una modesta sanzione amministrativa, in evidente contrasto con quanto previsto dal Protocollo di governo e parti sociali! Le autocertificazioni sono cresciute in una settimana del 30%, mentre poco sappiamo dei controlli sul rispetto delle misure di sicurezza, soprattutto a fronte delle nostre segnalazioni“. “Occorre, in vista della ripresa delle attività, maggiore trasparenza - aggiunge Bellono - da parte della Prefettura: la posta in gioco è troppo alta, i rischi di una risalita dei contagi è enorme e a oggi anche solo i Dpi (dispositivi individuali di sicurezza), a partire dalle mascherine, non sono sufficienti. Nella maggioranza delle aziende non sono stati costituiti i comitati per la sicurezza nè fatti accordi con i rappresentanti dei lavoratori. Si tratta di aggiornare i Dvr (Documento di valutazione dei rischi), che pure in alcuni casi è già stato concordato con il sindacato, come in Fca”.