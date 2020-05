Coronavirus, in Piemonte da lunedì mascherina obbligatoria in tutti i luoghi chiusi aperti al pubblico

Da lunedì in Piemonte sarà obbligatorio indossare la mascherina "in tutti i luoghi chiusi con accesso di pubblico". Lo ha annunciato il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, anticipando una delle misure contenute nell'ordinanza per la 'fase 2' che verrà firmata nelle prossime ore.

La mascherina sarà quindi obbligatoria negli uffici e sui mezzi pubblici - dove dovrebbero essere disponibili mascherine gratuite per chi sale - ma anche nei negozi e nei supermercati. Stesso obbligo anche per chi fa visita a famigliari e congiunti, insieme all'obbligo di mantenere la distanza di almeno un metro.