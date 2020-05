A Torino centri estivi per bambini e ragazzi verso la riapertura

A Torino centri estivi aperti per l’estate 2020. Se è vero che mancano ancora le linee guida del Governo per far ritornare i ragazzi a giocare e fare i compiti insieme negli spazi della Città, Palazzo Civico sta lavorando concretamente per farli ripartire. A confermarlo l’assessore all’Istruzione Antonietta Di Martino, nella commissione dedicata alla refezione scolastica nell’emergenza Covid.

“La nostra attenzione– ha detto Di Martino – sulle mense è massima per organizzare la ripresa, che può iniziare dai centri estivi. Per questi ultimi ci sono enti gestori che scelgono di avere i pasti esterni: pensiamo ci possa essere un minimo di ripresa per le imprese che operano in quell’ambito”. La ripartenza delle attività per ragazzi nei mesi caldi è stata raccomandata anche dalle minoranze, in particolare dal consigliere del Pd Enzo Lavolta e dal capogruppo Francesco Tresso: quest’ultimo ha annunciato di voler presentare una mozione per progettare il piano “estate per i bimbi, che arrivano da un periodo chiusura”.

Sul fronte dei pasti nelle scuole di Torino, il servizio è garantito dalla Euturist, Ladisa e Camst. Con lo stop alla campanella, come ha chiarito Di Martino, le tre aziende “hanno perso dal 70% all’80% del fatturato”, con decine di persone lasciate a casa in cassa integrazione. “Con le tre ditte – ha spiegato l’assessore all’Istruzione – abbiamo già parlato degli scenari futuri per la ripresa della scuola: non sappiamo come si orienterà la scelta delle famiglie nel servizio”.

Come emerso in commissione una possibilità di reimpiego del personale a settembre, se ci fosse una consistente diminuzione dei pasti serviti per il distanziamento e didattica a distanza, potrebbe venire dal reimpiego nella pulizia e sanificazione dei spazi di consumo dei pranzi. “Durante il periodo dell’emergenza le aziende– ha chiarito l’esponente della giunta Appendino – hanno lavorato negli ospedali: questo ha permesso loro di maturare esperienza nella gestione di altissimo rischio sanitario, che potranno spendere nelle scuole alla ripartenza”.