I sindaci sollecitano la nomina del nuovo dg dell'Asl To4

Dopo le dimissioni annunciate dell'attuale direttore generale dell'Asl To4, Lorenzo Ardissone, i sindaci dei distretti di Chivasso, San Mauro e Settimo hanno diffuso un comunicato congiunto nel quale chiedono alla Regione la nomina urgente del nuovo direttore generale.

"Non è nostro interesse interferire nel processo di nomina, che è di stretta competenza della Regione, ma ci preme sottolineare quanto sia importante che la voce del territorio venga ascoltata", scrivono i sindaci. "Abbiamo di fronte un autunno che ha bisogno di una pianificazione puntuale per la gestione della pandemia, non c'è tempo da perdere".

I primi cittadini chiedono un manager "super partes" che sia garante dei rapporti tra i territori dell'azienda sanitaria. Per l'area in questione i sindaci hanno chiesto di considerare l'ospedale di Chivasso "fulcro centrale per organizzare le politiche sanitarie di territorio".