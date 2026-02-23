Giornata internazionale contro l’HPV, open day vaccinale a Rivoli e Pinerolo

In occasione della Giornata internazionale contro l’HPV, l'ASL TO3 promuove un’iniziativa di prevenzione dedicata al contrasto del Papilloma virus umano. Mercoledì 4 marzo 2026, gli ambulatori di Rivoli e Pinerolo saranno aperti ad accesso diretto, senza necessità di prenotazione, per offrire la vaccinazione gratuitamente.

A chi è rivolto l’open day

L’iniziativa è rivolta a:

• donne nate dal 1993

• uomini nati dal 2006

residenti in ASLTO3, mai vaccinati.

Dove e quando

L’Open Day si svolgerà nella giornata di mercoledì 4 marzo 2026 dalle ore 9.00 alle 16.00.

I cittadini che rientrano nelle categorie suddette potranno presentarsi presso gli ambulatori vaccinali di:

• Rivoli: Via Balegno 6.

• Pinerolo: Via Bignone 15/A.

Non occorre prenotare.

Perché vaccinarsi

L’infezione da HPV si trasmette per contatto sessuale. Si tratta di un’infezione molto comune e diffusa nella popolazione, che però può causare malattie anche gravi: il cancro del collo dell’utero, del cavo orale e la condilomatosi.

Il vaccino previene l’infezione e la diffusione del virus, è sicuro, ben tollerato e protegge in maniera molto efficace dalle malattie causate dall’HPV.

Per chi non rientra nell’open day

L’offerta gratuita del vaccino è fortemente raccomandata, su prenotazione, anche nelle seguenti categorie di persone, se non ancora vaccinate:

• tutte le donne, indipendentemente dalla loro età, in caso di riscontro di lesioni della cervice uterina di grado CIN2 o superiore (su indicazione del ginecologo)

• soggetti con infezioni da HIV

• soggetti a rischio identificati dalla Circolare della Regione Piemonte del 17 novembre 2021

Infine, la vaccinazione anti-HPV può essere richiesta in regime di co-pagamento (a prezzo di costo) da chiunque non rientri nelle categorie che hanno diritto alla gratuità, al costo complessivo (3 dosi) di 223,90 euro. In questo caso, occorre la prenotazione.

Come prenotare la vaccinazione

La S.C. Controllo malattie infettive e vaccinazioni, promuove la vaccinazione anti-HPV presso i propri ambulatori vaccinali convocando attivamente gli adolescenti al compimento dell’undicesimo anno.

Per prenotazioni è possibile contattare telefonicamente il Numero Verde 800090088 (dal lunedì al venerdì ore 8.30 – 12.30; lunedì, mercoledì, giovedì anche ore 13.30 – 15.30) oppure scrivere via mail all’indirizzo vaccinazioni@aslto3.piemonte.it con dati anagrafici completi e numero di telefono al quale poter essere contattati.