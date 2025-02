Cirio e Lo Russo in Grecia: "Al lavoro per ripristinare volo diretto Torino-Atene"

Comune e Regione al lavoro per ripristinare il volo diretto tra Torino ed Atene . Il presidente Alberto Cirio ed il sindaco Stefano Lo Russo hanno incontrato questa mattina il ministro del turismo greco Olga Kefalogiannī , siglando un protocollo per potenziare le relazioni turistiche e culturali tra Piemonte e Grecia.

I commenti

“È importante ripristinare il volo diretto Torino-Atene, a servizio dei tanti piemontesi che vengono in Grecia, ma anche come possibilità di interscambio considerando i numeri del turismo greco in Piemonte: 25 mila presenze all’anno, localizzate in zone ad alta spesa quindi con un consistente potenziale di crescita” dichiara il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio.