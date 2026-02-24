Morto a 4 anni per leucemia, i genitori donano al Sant'Anna in suo ricordo una macchina salvavita

Matteo nasce il 19 luglio 2010 alle 13.35 all’ospedale Sant’Anna, anticipando di venti minuti la nascita del gemello Lorenzo. Poco prima dei quattro anni gli viene diagnosticata una leucemia linfoblastica acuta.
Dopo otto mesi di cure oncologiche riuscite, contrae l’influenza suina che non gli lascia scampo: muore il 22 febbraio 2015, ad appena quattro anni.
L'anniversario della scomparsa
E ieri, nell’anniversario della sua scomparsa, i genitori Mirko e Daniela hanno regalato un apparecchiatura alla TINC del Sant’Anna grazie ai fondi raccolti dell’associazione Matteo con noi Onlus. Lo strumento salvavita pediatrico - denominato "Monivent NEO 100" - è stato donato ieri alla presenza della dott.sa Alessandra Coscia, della responsabile della direzione sanitaria del Sant'Anna Manuela Ceccarelli, della dott.sa Silvia Borgione, della responsabile della Soem medical e con la partecipazione straordinaria del prof. Bertino, ex primario ormai in pensione della T.I.N.C.
Il macchinario
"Si chiude così - spiegano Mirko e Daniela - un percorso durato tutto il 2025, dove i proventi delle iniziative dell'Associazione sono stati materializzati con l'acquisto di questo importantissimo macchinario di cui l'ospedale ne era sprovvisto".
Uno strumento particolarmente indicato proprio per i bimbi prematuri, per il monitoraggio della ventilazione polmonare manuale. Un apparecchio fondamentale per dare al personale medico riferimenti nei primi istanti di vita dei piccoli pazienti.