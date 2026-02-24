Morto a 4 anni per leucemia, i genitori donano al Sant'Anna in suo ricordo una macchina salvavita

L'anniversario della scomparsa

E ieri, nell’anniversario della sua scomparsa, i genitori Mirko e Daniela hanno regalato un apparecchiatura alla TINC del Sant’Anna grazie ai fondi raccolti dell’associazione Matteo con noi Onlus. Lo strumento salvavita pediatrico - denominato "Monivent NEO 100" - è stato donato ieri alla presenza della dott.sa Alessandra Coscia, della responsabile della direzione sanitaria del Sant'Anna Manuela Ceccarelli, della dott.sa Silvia Borgione, della responsabile della Soem medical e con la partecipazione straordinaria del prof. Bertino, ex primario ormai in pensione della T.I.N.C.