Abbonamenti Formula, Gtt attiva la richiesta del voucher online

A partire da stasera i titolari di Abbonamenti Formula acquistati on line sul sito Gtt o presso le rivendite del gruppo e che durante il “lockdown” non hanno potuto utilizzare il loro titolo di viaggio, potranno presentare richiesta di rimborso tramite il modulo online presente sul sito Internet GTT (www.gtt.to.it). Dopo aver esaminato la pratica Gtt invierà via mail il voucher che potrà essere speso sul sito E-Commerce GTT per l’acquisto di un nuovo abbonamento Formula.

Le modalità applicative del rimborso rimangono le stesse attualmente in corso per le richieste relative agli abbonamenti urbani, per cui la procedura di ricezione è stata attivata lo scorso 15 settembre.