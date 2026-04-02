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Viabilità e trasporti | 02 aprile 2026, 17:11

Manto stradale a ostacoli sulla strada provinciale 161, asfaltatura entro giugno

Dopo i lavori Terna a Luserna San Giovanni, il Comune annuncia il rifacimento della corsia nel tratto dell’area industriale

Manto stradale a ostacoli sulla strada provinciale 161, asfaltatura entro giugno

Dovrà essere riasfaltata entro giugno la corsia della strada provinciale 161 interessata dal cantiere Terna per l’interramento dell’elettrodotto a Luserna San Giovanni. Nel tratto dell’area industriale, in particolare vicino al distributore, sono evidenti infatti i rappezzi che provocano disagio alla circolazione delle auto.

L’intervento è stato annunciato al termine del Consiglio comunale di Luserna San Giovanni di ieri sera – mercoledì 2 aprile –, in risposta ai consiglieri di minoranza che hanno fatto notare il problema.

“I rappezzi sono così in rilievo perché devono ancora assestarsi e poi tutta la corsia sarà riasfaltata” ha spiegato il sindaco Duilio Canale.

La previsione è che l’intervento verrà realizzato entro il mese di giugno.

Elisa Rollino

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