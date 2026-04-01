Strada Provinciale 104 riaperta: fine dei lavori post-frana [FOTO]

Sono terminati i lavori per consentire la riapertura in entrambi i sensi di marcia della strada Provinciale 104, che collega i Comuni di Lauriano e Moransengo-Tonengo, ovviando alle conseguenze delle frane che si sono verificate a seguito del maltempo dell’aprile 2025. Il tratto in cui si è dovuto procedere alla ricostruzione del corpo stradale è stato bitumato e sarà riaperto al traffico nel pomeriggio di domani, giovedì 2 aprile.

Domani alle 16,30 il Vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo, che ha la delega ai lavori pubblici, effettuerà un sopralluogo al cantiere, accompagnato dalla Sindaca di Lauriano Mara Baccolla e dal Consigliere metropolitano Andrea Gavazza, presidente della Commissione lavori pubblici e infrastrutture.

Il progetto di fattibilità tecnico-economica dei lavori, approvato nell’autunno scorso dalla Città metropolitana di Torino ha stimato un investimento complessivo 850.000 euro, suddiviso in interventi attuativi e prioritari. “Il primo di questi interventi, con una spesa di 250.000 euro, ha consentito la ricostruzione del corpo stradale al km 5+300, grazie alla realizzazione di una cortina di micropali - spiega il Vicesindaco Suppo -. I lavori sono stati avviati all’inizio di quest’anno e per la loro realizzazione la Città metropolitana di Torino ha impiegato fondi propri. Intendiamo richiedere le risorse per l'attuazione della totalità degli interventi alla Regione Piemonte e al Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture”.

Il movimento franoso a valle della SP 104 al km 5+300 aveva asportato parte della carreggiata, obbligando la Direzione Viabilità 1 della Città metropolitana di Torino ad interrompere la circolazione. La nicchia di distacco era alta circa 5 metri e la frana aveva raggiunto il tratto sottostante della Provinciale 104, ricoprendolo completamente con sabbia e argilla contenenti ciottoli di medie dimensioni.

Per consentire la riapertura a doppio senso di marcia, seppur con qualche limitazione di peso e sagoma, è stata eseguita la pulizia della sede stradale interessata dall'evento, sono state rimosse le parti di materiale instabile e sono stati riprofilati i fossi di guardia. Ciò consente la percorribilità del tratto sinora interrotto, in attesa dell'attuazione degli altri interventi previsti dal progetto generale. Al km 5+600 si è reso necessario adottare un restringimento di carreggiata, regolamentato con un senso unico alternato a vista. Su tutta la tratta, oltre ad istituire il divieto di transito ai veicoli di lunghezza superiore a 10 metri, è stata interdetta la circolazione ai veicoli di massa superiore a 7,5 tonnellate.

La Provinciale 104 si sviluppa nella zona collinare orientale del territorio della Città metropolitana di Torino, attraversando il territorio del Comune di Lauriano e collegando aree rurali e piccoli centri abitati in direzione di Cocconato (Asti). L’arteria è interessata da un traffico veicolare prevalentemente leggero, ma ha un ruolo strategico nella mobilità intra-comunale nella zona al confine tra la Città metropolitana di Torino e la Provincia di Asti, assicurando la continuità dei collegamenti tra le frazioni e la connessione con la viabilità di livello superiore. Sulla SP 104 transitano ad esempio gli scuolabus, che sono sinora stati deviati sulla viabilità di minore importanza e di larghezza limitata.