Via Roma, al via i lavori di riqualificazione a Pino Torinese

Per consentire i lavori di riqualificazione di via Roma (posa della nuova pavimentazione), dal 9 aprile 2026 al 27 aprile 2026, per l'intera giornata, sarà istituito un divieto di transito veicolare su via Maria Cristina, nel tratto compreso tra via Roma e via Nielli.
Sarà comunque consentita la circolazione a doppio senso di marcia, con accesso da via Maria Cristina in prossimità della chiesa santissima Annunziata, per i veicoli che accedono ai passi carrabili del tratto interessato, i mezzi di soccorso e di nettezza urbana.
Il percorso alternativo per raggiungere via Maria Cristina sarà da via Camandona, con accesso da via dei Colli.