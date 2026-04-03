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Viabilità e trasporti | 03 aprile 2026, 20:08

Via Roma, al via i lavori di riqualificazione a Pino Torinese

Dalla prossima settimana sarà istituito un divieto di transito veicolare

Immagine di repertorio

Immagine di repertorio

Per consentire i lavori di riqualificazione di via Roma (posa della nuova pavimentazione), dal 9 aprile 2026 al 27 aprile 2026, per l'intera giornata, sarà istituito un divieto di transito veicolare su via Maria Cristina, nel tratto compreso tra via Roma e via Nielli.

Sarà comunque consentita la circolazione a doppio senso di marcia, con accesso da via Maria Cristina in prossimità della chiesa santissima Annunziata, per i veicoli che accedono ai passi carrabili del tratto interessato, i mezzi di soccorso e di nettezza urbana.

Il percorso alternativo per raggiungere via Maria Cristina sarà da via Camandona, con accesso da via dei Colli.

Comunicato stampa

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