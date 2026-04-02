Da domani riparte la storica tranvia a dentiera Sassi-Superga

Dopo la conclusione dei necessari interventi di manutenzione periodica, domani venerdì 3 aprile riapre al pubblico la storica tranvia a dentiera Sassi-Superga.

Unica nel suo genere in Italia, la "dentera" torna a offrire a torinesi e turisti il suggestivo viaggio di 3,1 chilometri dalle carrozze originarie del 1934, collegando la stazione di Sassi (piazza Modena) alla Basilica di Superga, con una pendenza che raggiunge il 21% e una vista panoramica su Torino e le Alpi.

I lavori, iniziati a gennaio, hanno riguardato il rinnovo dell'infrastruttura, il ricambio di alcuni tratti di binario e la revisione dell’impianto di sicurezza.

Parallelamente, è stata eseguita la manutenzione straordinaria della motrice D2, sottoposta a una profonda revisione meccanica e a un accurato restauro estetico: la vettura torna infatti in servizio completamente riverniciata nei suoi colori originali.

Novità anche per i costi con la nuova tariffa agevolata: per tutti i possessori di abbonamento annuale GTT (comprendente la zona U) e tessere Junior in corso di validità, il biglietto A/R costa 4€.

Tutte le informazioni su orari e biglietti sono disponibili sul sito: Tranvia Sassi-Superga (https://www.gtt.to.it/cms/turismo/sassisup).