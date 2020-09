Voucher scuola sbloccati, Magliano (Moderati): "Lo chiedevamo da tempo, bella vittoria"

"Ci giunge notizia che le oltre duecento famiglie teoricamente titolate, ma in pratica fino a oggi escluse dal voucher scuola sono state rese finanziabili: questa è una bella vittoria. Come Moderati chiedevamo da tempo che la graduatoria fosse esaurita nella sua interezza". Lo dichiara il capogruppo dei Moderati in Consiglio regionale, Silvio Magliano.

"Arriviamo da settimane, anzi da mesi, di fraintendimenti ed errori, ma oggi almeno questo vulnus è stato sanato. Oggi diamo un bel segnale e riaffermiamo il diritto alla libertà di educazione. Bene che l'Assessorato abbia trovato le risorse. Mi auguro che il prossimo anno le cose vadano diversamente e in tempi altrettanto diversi: non è accettabile che una famiglia sappia solo ad anno scolastico iniziato e dunque a iscrizione effettuata se potrà contare sui fondi dei voucher. Continuo a sostenere la necessità di incrementare i fondi a bilancio per la parità scolastica e di innalzare la soglia Isee".