Fiera di Sant'Orso: più autobus tra Ivrea e Aosta per i turisti

Nuovi collegamenti in occasione della Fiera

Più bus da Ivrea ad Aosta, e viceversa, per raggiungere la Fiera di Sant'Orso. Trentasei corse pullman aggiuntive tra il capoluogo valdostano e la città del Carnevale via autostrada nei giorni della Fiera di Sant’Orso, in programma il 30 e 31 gennaio.

È il servizio messo a disposizione da Regionale Valle d’Aosta in accordo con l’Assessorato ai trasporti e mobilità sostenibile, per consentire a viaggiatori e turisti di raggiungere la millenaria fiera di Sant’Orso, che ogni anno richiama nel capoluogo valdostano migliaia di visitatori.

Gli orari

Nei giorni dell'evento, alla normale programmazione che conta già 103 viaggi, sono stati aggiunti ulteriori bus potenziando le fasce orarie di maggiore frequentazione.

In particolare, dalle 8 alle 14 al servizio bus già attivo, si aggiungeranno ulteriori 17 corse bus da Ivrea ad Aosta; al pomeriggio, dalle 15 alle 19 da Aosta a Ivrea partiranno 19 autobus in più a supporto degli altri già in circolazione.

Le regole