Furto su un'auto: 45enne arrestato

Un marocchino di 45 anni è stato arrestato dalla polizia per furto aggravato.

Durante un controllo del territorio, gli agenti del Commissariato Barriera Milano hanno notato un'auto parcheggiata in via Bruno con i sistemi di allarme attivati. Avvicinandosi, hanno sorpreso un uomo che, con una scatola di grandi dimensioni, stava scendendo in fretta dal veicolo per tentare la fuga.

Fermato immediatamente, l’uomo non è stato in grado di giustificare né la sua presenza sul posto né la provenienza della scatola. Gli agenti, attraverso verifiche, hanno rintracciato i proprietari dell'auto, che presentava il lunotto posteriore infranto. I proprietari hanno confermato che la scatola ritrovata era stata lasciata nel veicolo parcheggiato sotto casa.