Caso Covid in Sala Rossa, positivo Marco Chessa: sconvocato il Consiglio comunale

Il Covid-19 arriva in Sala Rossa. Un caso di positività al Coronavirus ferma i lavori del Consiglio comunale: la conferenza dei capigruppo ha stabilito di sconvocare la seduta consiliare prevista per le ore 13, in considerazione della riscontrata positività di un consigliere.

Negli scorsi giorni il consigliere Marco Chessa aveva riscontrato febbre e sintomi influenzali e si era sottoposto a tampone, pi risultato positivo.

“Eventuali altri provvedimenti - ha spiegato il presidente Francesco Sicari - saranno assunti in caso di ulteriori indicazioni da parte delle autorità sanitarie”. L’Asl è stata immediatamente contattata e nelle prossime ore darà disposizioni sui protocolli da eseguire per tutti i consiglieri potenzialmente entrati in contatto con il collega. Per oggi, intanto, il Consiglio comunale non avrà luogo.

“Questa mattina è giunto l'esito del tampone nasofaringeo al quale sono stato sottoposto nella giornata di sabato, dopo che martedì ero stato messo in isolamento fiduciario dal mio medico di base a seguito della segnalazione di qualche linea di influenza nel pomeriggio di lunedì. L'esito è purtroppo positivo e quindi ora sono in regime di quarantena fino alla totale guarigione dal virus” scrive lo stesso Chessa su Facebook. “Volevo segnalare che sia io che mia moglie stiamo bene e che speriamo di poterne uscire quanto prima. Vi ringrazio per tutti i messaggi e le chiamate di questi giorni, sono le medicine migliori possibili” conclude poi il consigliere.