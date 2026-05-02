Avanzo da 1 milione: le priorità del Comune di Luserna San Giovanni

Ammonta a circa 1.045.000 euro l’avanzo di amministrazione dello scorso anno che il Comune di Luserna San Giovanni potrà spendere. Questa è la cifra emersa dall’approvazione del rendiconto di gestione del 2025, durante il consiglio comunale di mercoledì 22 aprile. L’Amministrazione comunale non ha ancora definito come verrà spesa la cifra, ma ha fatto la lista delle priorità su imbeccata della minoranza.

Cinquecentomila euro per la piscina

“Al netto di un fondo residuo del Pnrr per la digitalizzazione che ammonta a 200.000 euro, e che dobbiamo ancora spendere, buona parte dell’avanzo verrà utilizzata per la ristrutturazione della piscina” annuncia il sindaco, Duilio Canale. Con il fondo per la digitalizzazione è già stato attrezzato il Teatro Santa Croce di Luserna alta e sono stati acquistati i proiettori per la facciata del municipio, attivati in occasione di eventi particolari.

Dell’avanzo, circa 500.000 euro saranno destinati a ridurre l’importo per cui il Comune di Luserna San Giovanni dovrà accendere un mutuo, al fine di ristrutturare la piscina con interventi del costo complessivo di circa 4.850.000 euro. Si prevede che il cantiere parta il prossimo anno con interruzione del servizio a partire dal 1° gennaio 2027.

Scuole, edifici e Protezione Civile: le altre ipotesi di spesa

Una volta destinati 500.000 euro alla piscina, di avanzo spendibile rimarrà poco: “Dovremo accantonare ancora 150.000 euro come quota prudenziale per le opere urgenti e solo la restante parte potrà essere destinata ad altri interventi con variazioni di bilancio che verranno presentate durante il prossimo consiglio comunale”, aggiunge il sindaco.

Su imbeccata di Valter Mensa, consigliere di minoranza, Canale fa ‘la lista della spesa’: “Va realizzato uno studio di fattibilità per sostituire i serramenti della scuola di via Tegas ma bisognerà prendere in considerazione anche un intervento per isolarne il sottotetto”. Ma altri due edifici comunali hanno bisogno di attenzioni: “La scuola media non viene più imbiancata da circa 15 anni e bisogna rifare il tetto in lamiera dell’immobile che affittiamo allo studio medico ‘Con Cura’ in via Volta”. Inoltre, tra le ipotesi di spesa, c’è anche un contributo per l’acquisto di un pick-up per la Protezione civile.

Mentre sulla priorità dell’intervento in via Tegas minoranza e maggioranza concordano, l’ipotesi di aprire un asilo nido pubblico, proposta da Mensa, viene scartata.