Pietre d'inciampo vandalizzate, presidio in piazza Santa Giulia: "Gesto ignobile per cancellare la Shoah" [FOTO]

"Si tratta di un gesto ignobile e vigliacco, che cerca di cancellare la memoria della Shoah". Dura condanna del presidente della comunità ebraica di Torino Dario Disegni alla vandalizzazione delle otto pietre d'inciampo in piazza Santa Giulia.

Le "Stolpersteine"

Nella notte tra venerdì e sabato le "Stolpersteine" - collocate davanti alle Poste lo scorso 3 febbraio a ricordo di Aida Sara Montagnana, Rosa Vita Finzi, Teresita Teglio, Ercolina Levi, Sara Colombo, Eugenia Treves in Segre, Lidia Passigli ed Ettore Abenaim, tutti morti nei campi di concentramento - sono state coperte di vernice nera.

In risposta questa mattina la Circoscrizione 7 - insieme ai circoli Anpi di Torino, alle istituzioni e alle scuole - ha organizzato un presidio. Un momento che arriva ad una settimana di distanza da quello promosso in Largo Montebello, dove ignoti hanno dato fuoco alla corona di alloro sulla lapide in memoria dei partigiani.

"Antisemitismo diffuso"

"Sono tentativi - ha sottolineato Disegni - di rimuovere la Shoah e la Resistenza: dobbiamo ribellarci. Sono lieto che i ragazzi del quartiere siano intervenuti subito per ripulire le pietre d'inciampo". "Stiamo vivendo - ha aggiunto - un momento difficile: assistiamo al diffondersi a livello esponenziale dell'antisemitismo. Le istituzioni e la società civile devono farsi argine, non solo per la Comunità Ebraica, ma per la democrazia stessa: si tratta di valori che devono essere difesi da chi li attenta con questi gesti".

In piazza Santa Giulia erano presenti i consiglieri comunali del PD Claudio Cerrato, Lorenza Patriarca, Angelo Catanzaro, Luca Pidello, Pietro Tuttolomondo e Vincenzo Camarda, oltre alla capogruppo di SE Sara Diena. Presenti in rappresentanza del Gruppo regionale e segreteria dem Alberto Avetta e Caterina Romeo.



In presidio anche la Circoscrizione 7, - il presidente Luca Deri ed il consigliere Ferdinando D'Apice - la Circoscrizione 1 (Caterina Romeo), le sezioni Anpi Renato Martorelli e Dante Di Nanni con il presidente Nino Boeti ed il vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo.

I commenti

"Si tratta - ha detto Suppo - di un campanello d'allarme per la convivenza civile nei nostri territori, che si inserisce in un clima di grande tensione internazionale alimentato dal sovranismo, da chi pensa che il mondo sia più sicuro se si costruiscono muri". "Davanti a questi gesti - ha concluso il presidente della Circoscrizione 7, Luca Deri - noi non arretriamo: siamo sempre a favore della pace e libertà".