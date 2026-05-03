Venaria Reale, gli appuntamenti della coalizione progressista Mirco Repetto Sindaco

Mercoledì 6 maggio alle ore 20.45 al Centro d’incontro Bonino di via Verdi 18 a Venaria Reale si terrà la presentazione della lista "Venaria Progetto Comune - Volt Europa".
Venerdì 8 maggio si terrà l'incontro "Abitare lo spazio, vivere la sicurezza" alle ore 18.30 presso al Mondo Verde di via Cavallo 34 a Venearia Reale.
Relatori saranno Irene Tinagli, Membro Del Parlamento Europeo, Presidente Della Commissione Speciale Sulla Crisi Degli Alloggi Nell'unione Europea, Stefano Lo Russo, Sindaco di Torino, Elena Piastra, Sindaca di Settimo Torinese, Alessandro Sicchiero, Sindaco di Chieri. Introduce Rossana Schillaci, Consigliera metropolitana. Modera: Federica Sanna.
A seguire la presentazione della lista del Partito Democratico - Mirco Repetto Sindaco.
Per maggiori informazioni: info@repettosindaco.it; www.repettosindaco.it