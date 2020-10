Cirio: "Non sventoliamo bandiera bianca, ma c'è tracciamento dei positivi in 3/5 giorni"

"Nessuno ha sventolato bandiera bianca, anzi. Abbiamo un sistema di tracciamento dei contatti operativo su tutta la nostra regione, pur con tutte le difficoltà di una crescita esponenziale dei contagi, e siamo oggi in grado di isolare i positivi con una media di tre/cinque giorni. A febbraio lo facevamo in diciotto". Ad affermarlo è il governatore del Piemonte Alberto Cirio, ospite della trasmissione Omnibus su La7.

"Questa - continua - è la differenza sostanziale ed è anche il motivo per cui il Piemonte continua ad avere una pagella di rischio moderato dal ministero della Salute, proprio perché continuiamo a essere in grado di seguire i contatti".

"Chiaro che se i contagi aumentano - conclude - arriverà il giorno in cui non saremo più in grado di farlo. E' per questo che ieri siamo intervenuti con misure più rigorose, che colpiscono laddove si generino assembramenti".