Vaccini anti-Covid, Cirio: "Catena del freddo è ok, mettiamo il nostro know how a disposizione di tutte le Regioni"

Il Piemonte è pronto a mettere tecnologia e know how a disposizione del paese nella gestione del vaccino anti-Covid. Lo ha ribadito il governatore della Regione Alberto Cirio ai microfoni di Rai News 24.

"Il vaccino Pfizer se conservato a meno 75 gradi può durare fino a sei mesi", osserva Cirio. "Va trasportato in sicurezza e noi abbiamo in Piemonte una grande tecnologia del freddo e aziende che si concentrano in particolare a Casale Monferrato".

"E' evidente - conclude Cirio - che non dobbiamo farci trovare impreparati per fine gennaio, data entro la quale Arcuri ha detto che disporremo dei primi tre milioni e mezzo di dosi di vaccino. E noi siamo pronti a mettere il nostro tecnologia e il nostro know-how a disposizione di tutte le regioni italiane".