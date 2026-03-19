Due medici per sostituire Franzè: Villar Perosa riorganizza la medicina di base

Potranno scegliere tra il dottor Francis Dongmo o la dottoressa Alessia Tarallo i pazienti del medico di base di Villar Perosa, Domenico Aurelio Franzè, in pensione dal prossimo 1° aprile. Domani, venerdì 20 marzo, alle 20, alla sala Mario Ribetto della Finestra sulle Valli (viale Galileo Ferraris) i due medici si presenteranno ai cittadini.

“Franzè segue circa 1.500 pazienti a Villar Perosa, alcuni provenienti però da altri Comuni. Dongmo e Tarallo, che si sono resi disponibili, dovrebbero assicurare il servizio almeno a tutti i villaresi attualmente seguiti dal dottore” spiega Marco Ventre, sindaco di Villar Perosa. Entrambi visiteranno nell’ambulatorio della Finestra sulle Valli dove è già attivo il pediatra.

Per il dottor Dongmo, quello di Villar Perosa sarà l’ottavo ambulatorio in Val Chisone: “Lavoro già a Perosa Argentina, Pragelato e Usseaux. A Roure e a Fenestrelle, invece, sono attivo in due ambulatori” spiega. Lui sarà alla Finestra sulle Valli il martedì dalle 12,30 alle 14,30 e il giovedì dalle 9 alle 11.

Tarallo, invece, medico di medicina generale dal 2024, garantirà il servizio il lunedì dalle 14 alle 15, il mercoledì dalle 11,30 alle 13,30 e il venerdì dalle 10,30 alle 12,30: “Anche io lavoravo già a Perosa Argentina e avevo ancora dei posti disponibili. Quindi, quando ho saputo che a Villar Perosa c’era bisogno di un medico, mi sono offerta” racconta.

Dongmo e Tarallo si aggiungono così ai medici già attivi in paese: Luca Aimetti e Francesca Obert.

“Grazie alla scelta di Dongmo e Tarallo si riuscirà a garantire il servizio per tutta la settimana – commentano dall’Asl To3 –. Per cambiare medico bisogna accedere al servizio dedicato sul sito salutepiemonte.it, o scrivere una mail a cup.pinerolo@aslto3.piemonte.it, oppure rivolgersi ai Cup di Pomaretto o di Pinerolo”.