Torino ricorda Eleonora Caire: inaugurata una panchina alle Molinette

Un luogo simbolico per custodire il ricordo e continuare a diffondere un messaggio. Nel cortile principale dell’ospedale Molinette è stata inaugurata una panchina dedicata alla dottoressa Eleonora Cristal Caire, giovane medico scomparsa tragicamente a soli 33 anni nel 2023.

L’iniziativa è stata promossa dall’Associazione Smallrainbow – L’Arcobaleno di Ele ETS, fondata proprio in memoria della dottoressa, con l’obiettivo di portare avanti i valori che hanno contraddistinto il suo percorso umano e professionale.

Chi era Eleonora Caire

Eleonora Caire era una giovane medico appassionata di ricerca e innovazione, specializzata negli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA), ambito in cui aveva sviluppato progetti di pet therapy rivolti a pazienti fragili. Dopo gli studi a Torino e la laurea in medicina, aveva dedicato la sua attività alla costruzione di percorsi terapeutici innovativi, collaborando anche con strutture sanitarie del territorio.

Grande amante della montagna, aveva trovato proprio tra le vette una delle sue passioni più profonde. È morta in seguito a un incidente durante una gita di scialpinismo sul monte Marguareis, in valle Pesio. Nonostante i soccorsi immediati, le ferite riportate si sono rivelate troppo gravi.

Il progetto e l’eredità

La panchina inaugurata alle Molinette rappresenta non solo un omaggio alla sua memoria, ma anche un segno tangibile dell’eredità lasciata dalla giovane dottoressa. L’associazione nata in suo nome è infatti impegnata a promuovere progetti di ricerca e percorsi terapeutici basati sulla relazione tra persone e animali.

Il primo progetto è stato avviato proprio presso la Città della Salute di Torino, all’interno del Day Hospital del Centro Esperto Regionale per i Disturbi del Comportamento Alimentare, dove gli Interventi Assistiti con gli Animali vengono utilizzati come supporto ai percorsi di cura.