Città della Salute supera la verifica di accreditamento dei servizi trasfusionali

Dal 17 al 19 marzo si è svolta la verifica di accreditamento dei Servizi Trasfusionali della Città della Salute e della Scienza di Torino. La verifica è stata effettuata nell’ambito di un progetto CNS (Centro Nazionale Sangue) che ha l’obiettivo di sperimentare un modello condiviso tra più Regioni per rendere omogenea la qualità del processo trasfusionale sul tutto il territorio nazionale

Il progetto coinvolge l’ARPA Piemonte (Organismo Tecnicamente Accreditante - OTA), la Struttura Regionale di Coordinamento per le Attività Trasfusionali della Regione Piemonte, l’OTA Veneto e l’OTA Emilia-Romagna. Dopo una prima fase di audit presso la Regione Veneto, è stata avviata la seconda fase che vede la Regione Piemonte come protagonista.

Nel corso della riunione di chiusura i componenti del gruppo di verifica hanno ringraziato i professionisti dell’Azienda per la proficua collaborazione e sottolineato tra i punti di forza l’evidente esperienza ed efficienza nella gestione del processo trasfusionale.

Il Direttore Generale Livio Tranchida ha espresso particolari ringraziamenti a tutti coloro che hanno collaborato per il superamento della verifica ed in particolare i professionisti dei Servizi Trasfusionali per la continua dedizione mostrata nell’attività quotidiana, che rappresenta anche un supporto alle altre attività di eccellenza dell’Azienda.