Via Pacchiotti, la nuova Casa di comunità è solo a metà: manca il personale e lavori fino al 2027

Per vedere il poliambulatorio di via Pacchiotti funzionante al 100% bisognerà aspettare almeno il 2027. Il centro ASL del quartiere Parella sarà infatti una delle 16 case di comunità di Torino, ma a mancare è soprattutto il personale. Mancano 3 piani su 5

La struttura ha riaperto nell’autunno del 2025 dopo i lavori di ristrutturazione finanziati con il Pnrr, ma manca ancora il rinnovamento di tre piani su cinque e soprattutto mancano infermieri, medici di medicina generale e guardie mediche per rispettare gli standard previsti dal modello delle Case di comunità, cioè l'apertura dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20.

A spiegare il percorso da seguire è stato il direttore del Distretto Asl nord-ovest, Carlo Romano, durante un sopralluogo della Circoscrizione 4 per la verifica dei lavori svolti. "Entro il mese di maggio dobbiamo ultimare tutti i requisiti per avere la certificazione come Casa di Comunità - ha chiarito -. Il PNRR ha finanziato i lavori di ristrutturazione ma non la parte organizzativa, che spetta all'Asl". Da ottobre attivi una parte dei servizi

Dal mese di ottobre in via Pacchiotti sono pienamente operativi il piano terra e il seminterrato - i due piani completamente ristrutturati con 1,8 milioni di euro PNRR - dove si trovano il Cup e il centro prelievi. Il resto dei lavori sarà finanziato con fondi regionali, ma partiranno soltanto dopo l'avvio delle Case di comunità torinesi previsto per maggio. Questa seconda fase, in partenza a metà 2026, vedrà rinnovare i piani superiori dell’edificio, dove attualmente sono attivi servizi di specialistica generale, la medicina legale di tutta l’area nord di Torino e alcuni uffici amministrativi, e sarà conclusa probabilmente nel 2027. In via Le Chiuse il Centro Salute mentale

La tanto amata sede di via Le Chiuse, che in questi anni di lavori ha ospitato alcuni servizi di via Pacchiotti, diventerà invece un centro di salute mentale al posto del Centro di corso Francia 73. Già adesso, al primo piano, è attivo il centro per i disturbi cognitivi e le demenze che serve l'intero distretto nord della città.