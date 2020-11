Lo controllano in corso Umbria e lo trovano in possesso di due etti di hashish: arrestato

Quando lo hanno fermato, durante un normale controllo del traffico in corso Umbria, ha mostrato segni di nervosismo che lo hanno tradito. E' così finito nei guai un marocchino di 36 anni con precedenti penali.



Dalla perquisizione della macchina su cui viaggiava sono stati trovati 2 etti di hashish, suddivisi in due panetti da un etto ciascuno. L’uomo è stato dunque arrestato e multato anche per aver contravvenuto alle normative anti Covid.