Un 2024 da bollino rosso: a Nichelino 9 mila infrazioni al Codice della Strada

I numeri forniti dalla Polizia Municipale, oltre a testimoniare una maggiore presenza sul territorio, fanno notare come, malgrado l’attività di prevenzione, in particolare a tutela di pedoni, disabili e ciclisti, i pericoli derivanti dai cosiddetti ' furbetti del volante ' sono in aumento. Gli uomini e le donne del Nucleo di Polizia Stradale hanno effettuato, nell'ultimo anno, più di 200 servizi di controllo .

Incrementato del 30%, rispetto al 2023, il numero delle sanzioni al Codice della strada, che ha raggiunto una pari a circa 9 mila violazioni. Tra queste, proprio ai fini della tutela della sicurezza stradale, spiccano in particolare 164 violazioni per omessa revisione (art. 80 Codice della Strada), 54 per assenza di copertura assicurativa (art. 193 CdS), 6 per guida senza patente (art. 126 CdS).