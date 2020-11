Rischio neve, a Torino macchina comunale pronta a mettersi in moto

L'amministrazione cittadina si prepara per il maltempo previsto per le prossime ore a Torino. "Nell'eventualità di precipitazioni nevose sulle zone collinari e precollinari della città che, secondo le previsioni meteorologiche potrebbero verificarsi nella notte tra martedì e mercoledì", si legge in una nota diffusa da Palazzo Civico.

"La macchina organizzativa del servizio Viabilità invernale è in stato di allerta e pronta a intervenire con i propri mezzi spandisale e spazzaneve in caso di necessità".