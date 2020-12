Torino ricorda le vittime della Thyssen con un lancio di palloncini dai campetti del Cit Turin

Con un simbolico lancio di palloncini e le note del "Silenzio" si è conclusa questa mattina l'undicesima edizione delle Settimane della Sicurezza, promosse da Sicurezza e Lavoro con il patrocinio di Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino e Città di Torino – Circoscrizione 1.

In particolare, il momento conclusivo è stato dedicato al ricordo dei sette operai morti nel rogo della Thyssen, nel dicembre 2007. La cerimonia si è tenuta all'interno dell'impianto sportivo Cit Turin Lde, in corso Ferrucci. Hanno partecipato i familiari delle vittime, l'assessore allo Sport e alle Politiche giovanili della Regione Piemonte Fabrizio Ricca, la presidente della Circoscrizione 3 Francesca Troise, il consigliere comunale Marco Chessa (che ha fatto le veci della sindaca Appendino), il presidente del Cit Turin Angelo Frau, il direttore di Sicurezza e Lavoro Massimiliano Quirico e atleti e dirigenti del settore calcistico giovanile.

“Pur non potendo svolgere quest’anno il tradizionale Trofeo di calcio ‘Sicurezza e Lavoro – Lavorare in sicurezza’ – dichiara Quirico – abbiamo voluto ugualmente esporre la mostra ‘L’Italia che muore al lavoro’ e mantenere un momento di ricordo e commemorazione delle vittime sul lavoro sul campo da calcio del Cit Turin, per sensibilizzare i più giovani sul tema e per mantenere l’attenzione sul mondo dello sport, dell’associazionismo e della produzione culturale in questo momento così difficile”.