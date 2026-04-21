Allianz Stadium, stretta sui tagliandi per Juventus-Verona

Il Prefetto di Torino ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Verona, in vista della partita di calcio in programma per il prossimo 3 maggio presso l’Allianz Stadium.

L’ordinanza è adottata per assicurare in via preventiva la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica in occasione della competizione sportiva, alla luce delle valutazioni espresse dal Comitato di Analisi per la Sicurezza nelle Manifestazioni Sportive e dal Questore di Torino, dalle quali emerge il rischio che possano verificarsi turbative dovute ai recenti scontri che hanno coinvolto nella città di Torino i tifosi del Verona con quelli del Torino F.C.

Nello specifico, l’ordinanza prefettizia dispone il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Verona, ad esclusione dei possessori della fidelity card della Juventus Fc, emessa in data anteriore al 31 marzo 2026 e contestuale annullamento dei biglietti eventualmente già venduti.