Montagna, Panza (Lega): "Impianti sciistici chiusi fino al 15 febbraio? Il governo dica chiaramente che non si aprirà"

La bozza del nuovo Dpcm in vigore dal 16 gennaio prevede che gli impianti sciistici rimangano chiusi fino al 15 febbraio. A partire da questa data potranno aprire "solo subordinatamente all'adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle province autonome e validate dal Comitato tecnico scientifico".

"Il governo dica chiaramente che la stagione invernale non ci sarà - dichiara l'europarlamentare Alessandro Panza, responsabile del Dipartimento Montagna della Lega - dica però altrettanto chiaramente quando stanzierà le risorse necessarie per evitare il disastro sociale, per un intero comparto ancora senza ristori e puntualmente beffato da un governo allo sfascio".