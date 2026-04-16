 / Attualità

Attualità | 16 aprile 2026, 16:56

Trofarello, il Comune presenta i nuovi progetti per Valle Sauglio

Appuntamento sabato 18 aprile presso l’Oratorio Regina della Pace

La locandina dell'iniziativa in programma il 18 aprile

La locandina dell'iniziativa in programma il 18 aprile

L’Amministrazione comunale di Trofarello organizza un incontro pubblico dedicato ai progetti che interesseranno la frazione di Valle Sauglio e alcune aree strategiche del territorio. L’appuntamento è fissato per sabato 18 aprile alle ore 10.30, presso l’Oratorio Regina della Pace, in via Umberto I° n. 94.

Nel corso dell’incontro verranno illustrati il progetto di rallentamento della velocità su via Umberto I° e gli aggiornamenti relativi alla riqualificazione dell’area ex AR e del giardino 0-6 di via San Rocco, interventi attesi dalla comunità e inseriti nel percorso di miglioramento degli spazi pubblici e della sicurezza.

L’Amministrazione comunale invita la cittadinanza, e in particolare i residenti di Valle Sauglio, a partecipare all’incontro, aperto a tutti, riconoscendo l’importanza del coinvolgimento diretto su temi che riguardano la qualità della vita e lo sviluppo della frazione.

Il Sindaco Stefano Napoletano sottolinea il valore della partecipazione: "Questo incontro rappresenta un momento significativo per presentare i progetti e ascoltare le osservazioni dei cittadini. Si tratta di interventi importanti e attesi, che riguardano la sicurezza, la riqualificazione degli spazi e il futuro della nostra frazione. Invito tutti a essere presenti, a informarsi e a contribuire con idee e proposte: la crescita del territorio nasce dal dialogo e dalla collaborazione".

Anche l’Assessore ai Lavori Pubblici, Maurizio Tomeo, evidenzia l’importanza di questi momenti di confronto: "Questi appuntamenti sono fondamentali per dialogare con la cittadinanza e illustrare i progetti prima della loro realizzazione, così da ascoltare osservazioni, raccogliere contributi e confrontarsi in modo costruttivo. Parliamo di opere importanti, in molti casi attese da anni, che meritano tutto lo studio e l’attenzione necessari. Desidero ringraziare i professionisti che lavorano quotidianamente alla progettazione e che si rendono disponibili a presentarli insieme a noi durante questi incontri".

m.d.m.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD APRILE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Aprile 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium