Trofarello, il Comune presenta i nuovi progetti per Valle Sauglio

L’Amministrazione comunale di Trofarello organizza un incontro pubblico dedicato ai progetti che interesseranno la frazione di Valle Sauglio e alcune aree strategiche del territorio. L’appuntamento è fissato per sabato 18 aprile alle ore 10.30, presso l’Oratorio Regina della Pace, in via Umberto I° n. 94.

Nel corso dell’incontro verranno illustrati il progetto di rallentamento della velocità su via Umberto I° e gli aggiornamenti relativi alla riqualificazione dell’area ex AR e del giardino 0-6 di via San Rocco, interventi attesi dalla comunità e inseriti nel percorso di miglioramento degli spazi pubblici e della sicurezza.

L’Amministrazione comunale invita la cittadinanza, e in particolare i residenti di Valle Sauglio, a partecipare all’incontro, aperto a tutti, riconoscendo l’importanza del coinvolgimento diretto su temi che riguardano la qualità della vita e lo sviluppo della frazione.

Il Sindaco Stefano Napoletano sottolinea il valore della partecipazione: "Questo incontro rappresenta un momento significativo per presentare i progetti e ascoltare le osservazioni dei cittadini. Si tratta di interventi importanti e attesi, che riguardano la sicurezza, la riqualificazione degli spazi e il futuro della nostra frazione. Invito tutti a essere presenti, a informarsi e a contribuire con idee e proposte: la crescita del territorio nasce dal dialogo e dalla collaborazione".

Anche l’Assessore ai Lavori Pubblici, Maurizio Tomeo, evidenzia l’importanza di questi momenti di confronto: "Questi appuntamenti sono fondamentali per dialogare con la cittadinanza e illustrare i progetti prima della loro realizzazione, così da ascoltare osservazioni, raccogliere contributi e confrontarsi in modo costruttivo. Parliamo di opere importanti, in molti casi attese da anni, che meritano tutto lo studio e l’attenzione necessari. Desidero ringraziare i professionisti che lavorano quotidianamente alla progettazione e che si rendono disponibili a presentarli insieme a noi durante questi incontri".