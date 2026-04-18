Gallerie di Porte ancora chiuse: i sindaci protestano

Si sono ritrovati per protestare contro la chiusura delle Gallerie di Porte, Craviale e Turina. Nuova protesta dei sindaci delle Valli Chisone e Germanasca per l'ennesima chiusura di un nodo strategico della viabilità da e verso Pinerolo.

Stavolta la Città Metropolitana, proprietaria delle Gallerie, le ha chiuse prima di Pasqua per un tempo imprecisato.

I sindaci hanno chiesto maggior attenzione ai funzionari per una manutenzione efficiente e puntuale delle due strutture. Ma hanno anche citato questo come esempio dell'insuccesso della riforma che ha cancellato le Province per introdurre le Città Metropolitane.