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Politica | 18 aprile 2026, 14:15

Badanti condivise tra i condomini: si allarga il progetto di assistenza nel centro di Torino

Si amplia la misura proposta da Tommaso Battaglini (Torino Bellissima)

Progetto per la condivisione delle badanti

Progetto per la condivisione delle badanti

Un aiuto nelle pulizie di casa, il ritiro della spesa o semplicemente un po' di compagnia suddividendosi tra i vari appartamenti di un palazzo. La badante di condominio, il progetto sperimentale avviato l'anno scorso in Circoscrizione 1 su input del consigliere di Torino Bellissima Tommaso Battaglini, prosegue anche nel 2026 e si amplia. 

Come funziona 

L'idea alla base è semplice: una o due assistenti suddividono le ore di lavoro tra più anziani che abitano nello stesso stabile o palazzi vicini, nell'area di via San Massimo. Una proposta nata con l'obiettivo di rispondere all'esigenza di una popolazione sempre più anziana, permettendo al contempo di contenere i costi dell'assistenza per le famiglie.

Iniziativa si amplia 

"Ma anche - spiega Battaglini - contrastare la solitudine, favorendo poi la permanenza nella propria casa dei pensionati". Ora l'iniziativa si allarga, coinvolgendo nuove zone a maggiore fragilità sociale, in particolare via Arquata. L’ampliamento e l’aggiornamento del progetto saranno presentati ufficialmente in Circoscrizione 1 lunedì 20 aprile.

"Un progetto - aggiunge il vicecapogruppo in Sala Rossa di Torino Bellissima Pierlucio Firrao - su cui lavoriamo da inizio mandato e speriamo di poter replicare anche in Comune".

Cinzia Gatti

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