Bucava con delle forbici gli pneumatici delle auto parcheggiate in via Onorato Vigliani. Per questo, un anziano di 80 anni è stato fermato dai carabinieri impegnati in una serie di controlli nel quartiere di Mirafiori Sud.

Prima di essere bloccato, l'uomo aveva già danneggiato 8 automobili. L'anziano, che non ha spiegato la motivazione del gesto, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di essere giudicato con rito direttissimo.