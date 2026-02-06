Schiamazzi, droga e armi: sospese le licenze di due bar a San Paolo e Barriera di Milano

Nuove attività di prevenzione e controllo del territorio da parte della Polizia di Stato a Torino. Il Questore ha disposto la sospensione della licenza per due esercizi pubblici, uno nel quartiere San Paolo e l’altro in Barriera di Milano, ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Tulps).

Blitz in via Di Nanni

Il primo provvedimento riguarda un locale di via Dante di Nanni, per il quale è stata disposta la chiusura per 7 giorni a partire dal 4 febbraio. Il bar era da tempo oggetto di segnalazioni da parte dei residenti per disturbo alla quiete pubblica e frequenti episodi di lite.

Nel corso dei controlli effettuati dagli agenti del Commissariato di Polizia “San Paolo” a partire da ottobre 2025, sono stati sanzionati alcuni avventori per uso di sostanze stupefacenti e denunciate altre persone per porto illegale di armi. Durante uno degli interventi è stato inoltre sequestrato un teaser, nascosto sotto un porta tovaglioli all’interno del locale.

Due settimane di stop

Più lunga la sospensione disposta per un bar di via Palestrina, in Barriera di Milano, dove è stata ordinata la chiusura per 15 giorni a partire dal 5 febbraio. I controlli, effettuati da settembre 2025 a fine gennaio 2026 dal commissariato di zona con il supporto dei carabinieri, della Polizia Locale e dei vigili del fuoco, hanno evidenziato la frequente presenza di soggetti con numerosi precedenti penali, legati a reati contro la persona, il patrimonio, lo spaccio di stupefacenti, il possesso di armi e lo sfruttamento della prostituzione.

Durante un controllo di fine ottobre, due persone sono state denunciate a piede libero per possesso di cocaina: in un caso la droga era nascosta in una scarpa, nell’altro era già pronta all’uso su un vassoio. Nell’ultimo intervento, avvenuto a fine gennaio, il locale è stato inoltre sanzionato per diverse violazioni amministrative.

Alla luce delle criticità riscontrate, per entrambi gli esercizi è scattata la sospensione immediata della licenza, con l’obiettivo di tutelare l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.