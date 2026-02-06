A fuoco un appartamento, evacuato un palazzo in via Tonale

Incendio questa mattina alle 9 in via Tonale 7, nel quartiere Mirafiori. A fuoco un appartamento al secondo piano, in quel momento vuoto. Le fiamme hanno lambito pericolosamente anche la porta d’ingresso dell’alloggio costringendo alcuni residenti, allarmati dal fumo, a scappare in strada.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme ed evacuare il palazzo e gli uffici circostanti, un’ambulanza (che ha soccorso un ragazzo) e la polizia. La strada è stata chiusa al traffico, ma solo nel primo tratto all’angolo con corso Caio Plinio. In corso le operazioni di messa in sicurezza.