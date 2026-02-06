 / Cronaca

Cronaca | 06 febbraio 2026, 09:54

A fuoco un appartamento, evacuato un palazzo in via Tonale

Fiamme alle 9, sul posto vigili del fuoco e ambulanza

Rogo in una casa di via Tonale

Rogo in una casa di via Tonale

Incendio questa mattina alle 9 in via Tonale 7, nel quartiere Mirafiori. A fuoco un appartamento al secondo piano, in quel momento vuoto. Le fiamme hanno lambito pericolosamente anche la porta d’ingresso dell’alloggio costringendo alcuni residenti, allarmati dal fumo, a scappare in strada.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme ed evacuare il palazzo e gli uffici circostanti, un’ambulanza (che ha soccorso un ragazzo) e la polizia. La strada è stata chiusa al traffico, ma solo nel primo tratto all’angolo con corso Caio Plinio. In corso le operazioni di messa in sicurezza.

Rogo in una casa di via Tonale

Rogo in una casa di via Tonale

ph.ver.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium