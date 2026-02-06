 / Cronaca

Sgomberato dalla Polizia locale un appartamento Atc occupato abusivamente

Porcedda: "Ora potrà essere regolarmente assegnato"

Foto d'archivio

Gli agenti del Reparto Polizia abitativa della polizia locale hanno recuperato questa mattina un appartamento Atc che era stato occupato abusivamente in via Botticelli.

Intervenuti a seguito di una segnalazione dei residenti che avevano notato movimenti sospetti, al loro arrivo gli agenti hanno trovato l'alloggio privo di occupanti. È così stato chiuso e messo in sicurezza ed ora potrà tornare nella disponibilità dell'Atc.

Dichiara l’assessore alla Sicurezza e Polizia Locale della Città Marco Porcedda: “Grazie alla fondamentale opera di prossimità della polizia locale è stato recuperato l’ennesimo appartamento occupato in maniera illegale che ora potrà essere regolarmente assegnato. Continueremo a monitorare e a ripristinare situazioni di legalità come queste con grande attenzione. Un ringraziamento va anche ai cittadini che ci hanno segnalato una situazione sospetta affinché potesse essere verificata al più presto”.

