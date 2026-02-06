 / Cronaca

06 febbraio 2026, 18:12

Auto prende fuoco, disagi al traffico in strada San Mauro

L'intervento dei vigili del fuoco ha causato una temporanea limitazione della circolazione

Disagi alla viabilità oggi pomeriggio, 6 febbraio 2026, nella zona nord della città. Strada San Mauro, nel quartiere Bertolla, è stata chiusa temporaneamente al traffico in direzione Torino, nel tratto compreso tra via Speranza e via Tancredi Canonico.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area a causa di un'auto che ha preso fuoco. La presenza dei mezzi di soccorso ha reso necessaria la chiusura precauzionale della carreggiata.

Sul posto anche  il 118, il conducente del veicolo in fiamme è riuscito a scendere tempestivamente dall'abitacolo.

