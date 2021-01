A Radio Nichelino Comunità iniziato il conto alla rovescia verso il carnevale (online) 2021

Si sono riaccesi da qualche mese i microfoni di Radio Nichelino Comunità (FM 107,400 a Torino e 107,300 a Cuneo) il sabato mattina.

La trasmissione radiofonica nasce con l'intento di regalare agli ascoltatori intrattenimento e spensieratezza, due ore di buona musica, curiosità, notizie, ma anche interviste esclusive con ospiti noti al grande pubblico anche in versione video pubblicate sul sito mfinfm.it, sulla pagina Facebook ufficiale e sul canale YouTube TriniTube.

Mauro Forcina e Fulvio Favata, nichelinesi con ventennale esperienza nella conduzione radiofonica, vi aspettano con una trasmissione da non perdere: divertente e leggera, tutti i sabati dalle 10 alle 12. MF in FM, ma anche in streaming... su R.N.C.! Ed è partito il conto alla rovescia per l'inizio del carnevale 2021, che l'emergenza Covid costringe ad essere solo online.