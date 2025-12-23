 / Attualità

Ufficio Immigrazione, verso il trasferimento al Santo Volto: firmato il comodato tra Curia e Prefettura

Prevista una riorganizzazione degli spazi per rispondere alle esigenze operative degli sportelli

Il complesso del Santo Volto

Passo avanti nel progetto di trasferimento dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Torino presso il complesso del Santo Volto, in via Val della Torre 3. Nella giornata di oggi è stato infatti siglato il contratto di comodato d’uso a titolo gratuito tra la Curia e la Prefettura, atto che dovrà ora essere approvato con Decreto Ministeriale e successivamente registrato.

Il complesso del Santo Volto sarà destinato ad accogliere in modo definitivo l’Ufficio Immigrazione, che, una volta ricevuti i locali dalla Curia, procederà alla riorganizzazione degli spazi per rispondere alle esigenze operative degli sportelli, in particolare quelli dedicati alla presentazione delle istanze di permesso di soggiorno e al rilascio dei titoli.

La riorganizzazione dopo la chiusura di corso Verona

A seguito della chiusura definitiva dello sportello unico di corso Verona, avvenuta nei mesi di febbraio e marzo, l’Ufficio Immigrazione ha attivato nuove sedi operative sul territorio cittadino. In particolare, sono entrati in funzione gli sportelli di via Botticelli 116, dedicati alla consegna dei permessi di soggiorno e dei titoli di viaggio, e quello di via Fratelli Ruffini 11, riservato alle richieste di permesso di soggiorno nell’ambito della protezione internazionale e alle integrazioni documentali.

È stato inoltre potenziato il front-office di via Doré, già operativo da tempo, con l’attivazione di ulteriori sportelli e nuove attività legate alla gestione delle istanze postalizzate.

Un unico polo al Santo Volto

Il nuovo assetto organizzativo permetterà di riunire i tre sportelli attualmente attivi in un’unica struttura, quella di via Val della Torre, che garantisce spazi e locali adeguati allo svolgimento delle attività dell’Ufficio Immigrazione.

Rimarranno comunque operativi i poli decentrati presso i Commissariati distaccati di Bardonecchia e Ivrea, dedicati all’acquisizione delle istanze di rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno. A questi si aggiungerà anche il Commissariato di Rivoli, ampliando ulteriormente la rete territoriale del servizio.

Più pratiche e meno attese

Nonostante la complessa fase di riorganizzazione logistica e operativa, nel corso del 2025 si è registrato un aumento significativo delle istanze acquisite e dei permessi di soggiorno rilasciati.

Un contributo importante è arrivato anche dall’introduzione del sistema Prenotafacile, che ha consentito di ottimizzare la gestione degli appuntamenti, ridurre i tempi di attesa e migliorare l’accesso ai servizi. Il sistema di prenotazione online è stato utilizzato anche dai cittadini ucraini presenti sul territorio, impegnati nel rinnovo dei permessi di soggiorno per protezione temporanea.

