Venaria, Carretta (Pd): "L'Anagrafe Antifascista come Paperopoli? Ai consiglieri di centrodestra propongo un pellegrinaggio a Sant’Anna"

"L'Amministrazione di centrodestra di Venaria Reale ha votato contro la proposta di aderire all’Anagrafe Antifascista di Sant’Anna di Stazzema. Tra le tante amenità ascoltate durante l'ultima seduta del consiglio, spicca quella di un esponente della maggioranza che paragona l'Anagrafe Antifascista a Paperopoli'". Lo denuncia sul suo profilo Facebook il segretario cittadino del Pd Mimmo Carretta.

"Caro sindaco e cari consiglieri - scrive Carretta - a questo punto forse sarebbe utile organizzare un pellegrinaggio a Sant'Anna. Un pellegrinaggio e non una gita, perché il pellegrinaggio presuppone devozione ma anche e soprattutto penitenza e rispetto a cospetto di un luogo. Un luogo della memoria dove è ancora vivo il ricordo del terribile eccidio del 1944, il peggiore ma non l'unico che macchiò tutti di dolore nei terribili anni di occupazione nazista. Atrocità che non meritano di certo di essere paragonate a personaggi di un fumetto frutto di fantasia. A Sant'Anna tutto è stato tragico, vero, brutalmente reale".

"Chissà che recandosi in quei luoghi e toccando con mano le atrocità subite da un popolo intero per mano dei nazisti e dei fascisti - conclude - non serva a rimettervi in pace con la storia, aiutandovi ad avere più rispetto per le vittime innocenti di quella dittatura. Se necessario sarò lieto di accompagnarvi in quel luogo dove il dolore è ancora presente. E forse mai andrà via".