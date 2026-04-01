Fondi di Sviluppo e Coesione, quasi 10 milioni a 99 Comuni del Canavese

Oggi a Montalenghe, in provincia di Torino, il Presidente Alberto Cirio e l’Assessore ai Fondi di Sviluppo e Coesione Gian Luca Vignale insieme all’Assessore al Bilancio Andrea Tronzano hanno sottoscritto gli Accordi di Collaborazione delle due aree omogenee canavesane con i Sindaci dei 99 Comuni che ne fanno parte. Presenti i Consiglieri Regionali Mauro Fava, Sergio Bartoli e Alberto Avetta.

Gli Accordi consentono la realizzazione di 118 progetti per un valore in contributi erogati dalla Regione di 9.990.000 euro. In questa somma sono anche compresi 500.000 euro derivati dalle premialità, ovvero da un riconoscimento ulteriore della Regione per la realizzazione di progetti sovracomunali candidati da ognuna delle aree canavesane.

Grazie al Fondo di Sviluppo e Coesione la Regione ha finanziato 805 comuni piemontesi con contributi per 105 milioni di euro che permetteranno la realizzazione di quasi novecento progetti con carattere locale e sovracomunale.

«In questi anni abbiamo voluto modificare l’impostazione che per anni aveva dato le risorse dei fondi europei solo ai Comuni più grandi – afferma il Presidente Cirio - Abbiamo scelto invece di destinare le risorse europee e i fondi di coesione ai nostri tanti piccoli comuni, attraverso le aree omogenee, che, grazie a questi fondi, possono realizzare interventi strategici attesi da tempo. Con queste risorse, ognuno di questi comuni avrà un intervento finanziato dai fondi europei o fondi Fsc, come in questo caso.

Nella prossima programmazione dei fondi, 2028-2035, replicheremo questa impostazione e porteremo avanti queste misure che hanno dimostrato di rispondere davvero alle esigenze di sviluppo e crescita dei territori” dichiara il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio che ha annunciato, entro l’estate, una nuova misura che è stata definitiva di completamento che consentire ai Comuni che hanno ottenuto risorse e che hanno già avviato le opere di ottenere le integrazioni necessarie per completare le opere.».

«Gli Accordi siglati oggi a Montalenghe permetteranno la piena attuazione dei Fondi di Sviluppo e Coesione iniziato a settembre 2024 che nella provincia di interessano quasi una settantina di comuni – spiega l’Assessore Vignale.

Il pregio di questa programmazione è stata la sua semplicità, rapidità e coordinamento tra i Comuni e tra questi e la Regione. Una modalità che ha permesso di redistribuire sulla Città Metropolitana di Torino quasi 10 milioni di euro per realizzare oltre una settantina di progetti. Dato l’iter semplificato alcuni degli interventi sono già stati realizzati. Molti dei progetti finanziati erano opere che le comunità attendevano da anni e proprio per l’ampia gamma di possibilità di interventi ammessi sono riuscite finalmente a realizzare. Infine, questo metodo ha evidenziato la capacità dei Comuni stessi a strutturare strategie di Area sovracomunale che sono state riconosciute e premiate. Un metodo che essendosi rivelato molto efficace sarà replicato per le future programmazioni».

«Con questi accordi rafforziamo una visione precisa di Piemonte: territori che non competono tra loro, ma lavorano insieme per crescere di più e meglio – precisa l’Assessore Tronzano - la sottoscrizione di oggi rappresenta un passo concreto verso un modello di sviluppo sempre più integrato e vicino ai territori: le aree omogenee del Canavese e dell’Orco-Soana diventano protagoniste di una strategia che mette al centro la capacità di fare sistema, valorizzando le specificità locali e rafforzando l’attrattività complessiva. La Regione accompagna questo percorso con strumenti mirati e risorse dedicate, sostenendo la collaborazione tra enti, imprese e comunità, perché è da qui che nasce una crescita solida, equilibrata e duratura».

I fondi suddivisi per Area

Canavese:

72 Comuni interessati

89 Progetti finanziati

Cinque milioni e 591mila euro di contributo regionale

Contributo premialità: 300.000 euro

Valli Orco e Soana:

27 Comuni interessati

29 Progetti finanziati

Tre milioni e 899mila euro di contributo regionale

Contributo premialità: 200.000 euro