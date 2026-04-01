Roberto Rosso nominato vicepresidente vicario del gruppo di Forza Italia al Senato

«Assumo questo nuovo incarico con orgoglio e con la piena consapevolezza della responsabilità che comporta. Desidero rivolgere un sentito ringraziamento al Presidente del gruppo di Forza Italia al Senato, Stefania Craxi, per la fiducia accordatami, che rappresenta oltre a un grande onore anche un nuovo e importante riconoscimento per il Piemonte e la sua classe dirigente e a tutti i colleghi senatori del Gruppo per avermi eletto. Buon lavoro anche ai due vicepresidenti Daniela Ternullo e Adriano Paroli»: lo dichiara il senatore Roberto Rosso, nominato questo pomeriggio vicepresidente vicario del gruppo di Forza Italia al Senato.

Rosso poi aggiunge: «Rivolgo inoltre un sincero ringraziamento a Maurizio Gasparri per l’impegno instancabile profuso in questi anni alla guida dei senatori di Forza Italia e gli auguro buon lavoro per il suo nuovo e prestigioso incarico alla guida della Commissione Affari Esteri e Difesa.

In questi anni al suo fianco ho avuto modo di apprezzarne quotidianamente la competenza, la determinazione e la passione politica: un punto di riferimento autorevole dal quale ho imparato molto. Raccolgo con entusiasmo l’invito della senatrice Stefania Craxi a considerare il nostro gruppo come una comunità politica coesa e dinamica, nella quale il confronto democratico e il lavoro di squadra rappresentano il motore della nostra azione. In un momento in cui la politica è chiamata a offrire risposte rapide e concrete, la nostra forza risiederà proprio nella capacità di fare sintesi, valorizzando le competenze e le sensibilità di ogni singolo senatore per mettere a disposizione del Paese soluzioni efficaci, pragmatiche e mai ideologiche.

Lavoreremo per coordinare al meglio l’azione del gruppo, affinché Forza Italia continui a rappresentare un baricentro autorevole della maggioranza di Governo. Dalle riforme economiche alla modernizzazione del Paese, dalle politiche europee al sostegno ai territori, il nostro impegno sarà trasformare i valori liberali e riformisti in risultati concreti per gli italiani, proseguendo lungo la strada tracciata dal presidente Silvio Berlusconi. La sua visione continua a guidarci: quella di un’Italia liberale, garantista, pragmatica e saldamente ancorata ai valori europeisti del PPE. La politica è prima di tutto servizio e capacità di dare risposte concrete a cittadini, imprese e famiglie», conclude il senatore Rosso.